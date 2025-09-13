Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

8 propiedades total found
Propiedad comercial en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Un nuevo edificio de oficinas que comprende tiendas y oficinas situadas en la calle Kolonaki…
$11,736
por mes
Oficina 1 140 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 1 140 m²
Número de plantas 4
Edificio comercial en la calle Agios Athanasiou Limassol (opposite Mercedes y Porsche showro…
$48,866
por mes
Oficina en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Número de plantas 3
Planta baja - 3 plazas de aparcamiento al norte del edificio PLUS Espacio libre en la parte …
$10,427
por mes
Oficina en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Piso 1
Una planta con cuatro oficinas con una superficie total de 500 m2. Los locales están dividid…
$7,016
por mes
Oficina 432 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 432 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 432 m²
Piso 1
Alquiler de oficinas en Kolonakiou de superficie total cubierta de 448 metros cuadrados . Ti…
$17,322
por mes
Oficina en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Piso 1
Una planta con cuatro oficinas con una superficie total de 500 m2. Los locales están dividid…
$27,442
por mes
Oficina 266 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 266 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 266 m²
Piso 1/4
Premium Office Development – Limassol Business District Situado en una de las zonas comerci…
$25,275
por mes
Oficina 342 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 342 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 342 m²
Número de plantas 4
Premium Office Development – Limassol Business District Situado en una de las zonas comerci…
$32,496
por mes
