Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en East Limassol Municiplaity, Chipre

Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Koinoteta Mouttagiakas
6
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en East Limassol Municiplaity

áticos

Parámetros de las propiedades en East Limassol Municiplaity, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina