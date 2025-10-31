Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en East Limassol Municiplaity, Chipre

Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Koinoteta Mouttagiakas
6
8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 7 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 7 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
An amazing five bedroom detached villa located in the Kalogyros in Limassol with panoramic …
$9,290
por mes
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en East Limassol Municiplaity

áticos

Parámetros de las propiedades en East Limassol Municiplaity, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina