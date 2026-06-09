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Mansiones en venta en East Limassol Municiplaity, Chipre

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Germasogeia
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Casa grande Borrar
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3 propiedades total found
Casa grande 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Una excelente oportunidad para poseer una maisonette de 2 dormitorios muy bien renovada en l…
$919,308
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Casa grande 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Maisonette de lujo frente a la playa en venta en la zona turística de Germasogeia, Limassol.…
$951,883
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Casa grande 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Descubra contemporáneo Mediterránea viviendo en los prestigiosos Jardines Reales Okia — un c…
$591,948
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
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Parámetros de las propiedades en East Limassol Municiplaity, Chipre

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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