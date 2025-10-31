Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex del mar en venta en East Limassol Municiplaity, Chipre

Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
16
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
