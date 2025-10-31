Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Jardín

Dúplex con Jardín en venta en East Limassol Municiplaity, Chipre

Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
16
7 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Available 3 bedroom duplex penthouse with a roof garden. The apartment has covered areas 125…
$1,77M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en East Limassol Municiplaity, Chipre

