Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Drouseia
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas al mar en Drouseia, Chipre

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Drousha, Chipre
Casa 3 habitaciones
Drousha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Esta encantadora propiedad de 3 dormitorios, 3 baños, se encuentra en el tranquilo pueblo de…
$1,143
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir