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Hoteles en venta en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre

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Hotel 895 m² en Dromolaxia, Chipre
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 20
Área 895 m²
Este apartamento urbano se encuentra a 400 metros del paseo marítimo Larnaca Beach y ofrece …
$2,95M
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