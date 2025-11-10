Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Dora
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Dora, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamento en Dora, Chipre
Apartamento
Dora, Chipre
Available land in Apsiou village in Limassol. It has an area of 27,091sqm, building density …
$59,570
Dejar una solicitud
Apartamento en Dora, Chipre
Apartamento
Dora, Chipre
Agriculture land in Dora village of Limassol district. It is situated at a distance approxim…
$35,998
Dejar una solicitud
Apartamento en Dora, Chipre
Apartamento
Dora, Chipre
Residential land in Dora village, Limassol It has an almost rectangular shape and an even sl…
$32,514
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Apartamento en Dora, Chipre
Apartamento
Dora, Chipre
Two adjoining fields within the residential zone in Dora Community, in Limassol District. Th…
$32,514
Dejar una solicitud
Apartamento en Dora, Chipre
Apartamento
Dora, Chipre
The property for sale concerns 3 abutting fields, in Dora village of Limassol district. The …
$47,610
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Dora, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir