Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Aradippou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Demos Aradippou, Chipre

Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina en Aradippou, Chipre
Oficina
Aradippou, Chipre
El edificio de oficinas en la carretera principal ofrece 227 metros cuadrados en una parcela…
$4,761
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir