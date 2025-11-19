Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Akama
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Demos Akama, Chipre

Peyia
8
Koinoteta Kissonergas
7
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
For rent: This modern, detached house in Kissonerga offers a key-ready living experience in …
$3,251
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Discover this stunning detached villa for rent in the charming area of Peyia. Nestled among …
$11,612
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
For rent: This modern, detached house in Kissonerga offers a key-ready living experience in …
$3,222
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 4 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,207
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 4 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,290
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
This magnificent fully-furnished 5-bedroom, 5-bathroom seafront villa, is spanning on more t…
$10,451
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Parámetros de las propiedades en Demos Akama, Chipre

con Jardín