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Arrendamiento a largo plazo mansiones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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Casa grande 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa grande 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Descubra la familia moderna que vive en una de las zonas residenciales más buscadas de Limas…
$2,968
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