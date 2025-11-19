Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

4 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Sea view one bedroom apartment located in Agios Athanasios (tourist area ) is available now.…
$2,206
por mes
Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Sea view one bedroom apartment located in Agios Athanasios (tourist area ) is available now.…
$2,187
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Agios Athanasios (tourist area) to wa…
$2,773
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
This lovely 3 bedroom + extra room penthouse is very spacious, has separate kitchen which al…
$5,754
por mes
Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña