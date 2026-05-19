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Oficinas en Venta en Choirokoitia, Chipre

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Oficina 830 m² en Choirokoitia, Chipre
Oficina 830 m²
Choirokoitia, Chipre
Habitaciones 16
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 14
Área 830 m²
Este apartotel agroturístico está situado en el pueblo de Tohni, conocido por su arquitectur…
$1,76M
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