Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Arsos Lemesou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Arsos Lemesou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Arsos, Chipre
Apartamento
Arsos, Chipre
Una bonita zona protegida de 10965m2 de terreno en Arsos lemesou zona en Limassol. La propie…
$43,788
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Arsos Lemesou, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir