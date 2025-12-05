Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Arsos Lemesou, Chipre

4 propiedades total found
Apartamento en Arsos, Chipre
Apartamento
Arsos, Chipre
Una bonita zona protegida de 10965m2 de terreno en Arsos lemesou zona en Limassol. La propie…
$43,788

Apartamento en Arsos, Chipre
Apartamento
Arsos, Chipre
La tierra se encuentra en la aldea de Arsos, sin electricidad y sin agua, adecuada para fine…
$57,616

Apartamento en Arsos, Chipre
Apartamento
Arsos, Chipre
Disponible 19170m2 de terreno agrícola en el pueblo Arsos en Limassol, con increíbles vistas…
$69,139

Apartamento en Arsos, Chipre
Apartamento
Arsos, Chipre
Una bonita tierra de bosque de 24390m2 en zona protegida con impresionantes vistas panorámic…
$73,749

Parámetros de las propiedades en Arsos Lemesou, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
