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Casas en la montaña en Venta en Armou, Chipre

villas
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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Armou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Armou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Venta es una impresionante casa unifamiliar situada en el tranquilo pueblo de Armou. Esta es…
$865,839
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Armou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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