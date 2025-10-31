Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Arminou
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Arminou, Chipre

apartamentos
3
4 propiedades total found
Apartamento en Arminou, Chipre
Apartamento
Arminou, Chipre
The property is a plot located in Arminou village, Paphos district. The plot has an area of…
$60,383
Dejar una solicitud
Apartamento en Arminou, Chipre
Apartamento
Arminou, Chipre
A large agricultural field in Arminou village, Paphos district. The property falls into …
$58,060
Dejar una solicitud
Apartamento en Arminou, Chipre
Apartamento
Arminou, Chipre
Agricultural land in Arminou 5686 sm Building Factor 6% / Cover Factor 6% Landlocked Thi…
$46,448
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Bungalow Bungalow 1 habitacion en Arminou, Chipre
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Arminou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
For sale: a traditional, stone-built bungalow located in the serene village of Arminou. This…
$103,348
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Arminou, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
