Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Apesia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Apesia, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Apesia, Chipre
Apartamento
Apesia, Chipre
Terrenos agrícolas ubicados en la localidad de Apesia en Limassol, en la zona G3, 10% de cob…
$1,35M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Apesia, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir