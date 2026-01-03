Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Apesia
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Apesia, Chipre

7 propiedades total found
Apartamento en Apesia, Chipre
Apartamento
Apesia, Chipre
Una parcela residencial de 6445m2 con bonitas vistas en Apesia pueblo en Limassol. La propie…
$558,876
Apartamento en Apesia, Chipre
Apartamento
Apesia, Chipre
Una bonita finca residencial de 3654m2 con bonitas vistas en el pueblo de Apesia en Limassol…
$282,319
Apartamento en Apesia, Chipre
Apartamento
Apesia, Chipre
Nueva en el mercado, una bonita finca residencial de 10099m2 que consta de dos parcelas unid…
$841,195
Apartamento en Apesia, Chipre
Apartamento
Apesia, Chipre
Una bonita finca residencial de 5686m2 con bonitas vistas en el pueblo de Apesia en Limassol…
$305,365
Apartamento en Apesia, Chipre
Apartamento
Apesia, Chipre
Le presentamos una vasta tierra de 18426m2 situada en el pueblo de Apesia. Esta tierra ahora…
$288,081
Apartamento en Apesia, Chipre
Apartamento
Apesia, Chipre
Campo agrícola en la comunidad de Apesia, en el distrito de Limassol. Está situado a 1,7 km …
$57,616
Apartamento en Apesia, Chipre
Apartamento
Apesia, Chipre
Terrenos agrícolas ubicados en la localidad de Apesia en Limassol, en la zona G3, 10% de cob…
$1,35M
Parámetros de las propiedades en Apesia, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
