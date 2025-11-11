Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Anogyra
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Anogyra, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
Residential land in Anogira village of Limassol district. It has an irregular shape with a…
$198,567
Dejar una solicitud
Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
Residential land located in Anogyra village of Limassol District. The property has a reg…
$110,315
Dejar una solicitud
Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
Residential land in Anogira village of Limassol district.  It has a regular shape with an ev…
$82,446
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
The immediate surrounding area of the property mainly consists of vacant residential parcels…
$204,373
Dejar una solicitud
Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
Available residential land in Anogyra village in Limassol.The land size is 4014sqm, has 40% …
$87,091
Dejar una solicitud
Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
Residential land in Anogira village of Limassol district.  It has a regular shape and an inc…
$145,151
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
The immediate surrounding area of the property consists of parcels with similar planning fe…
$17,418
Dejar una solicitud
Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
Residential land, in Anogira village, in Limassol District. The property has a triangular …
$58,060
Dejar una solicitud
Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
A Forest land  in Anogira village in Limassol in Z1 zone, 6% cover ratio, building density 6…
$29,030
Dejar una solicitud
AuraAura

Parámetros de las propiedades en Anogyra, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir