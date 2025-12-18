Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Amargeti
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Amargeti, Chipre

apartamentos
6
6 propiedades total found
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Esta tierra se encuentra en Amargeti, Paphos. Tiene una superficie de 29.767m2 y se benefici…
$46,093
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
La tierra agrícola en Amargeti, Paphos, se encuentra en un encantador pueblo rural conocido …
$74,901
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Agricultural Land in Amargeti Paphos 6727 m2 , Con dos tipos de zona G3/Z3 G3 93% : 10% Fact…
$55,311
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AtlantaAtlanta
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Esta parcela de tierra se encuentra en el pueblo de Amargeti. Cae en la zona H2 que es princ…
$103,709
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Esta parcela de tierra se encuentra en el pueblo de Amargeti. Cae en la zona H2 que es princ…
$103,709
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Amargeti, Chipre
Apartamento
Amargeti, Chipre
Terreno agrícola de 2246 metros cuadrados en venta en Amargeti zona. La tierra cae debajo d…
$63,625
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
International Property AlertsInternational Property Alerts

Parámetros de las propiedades en Amargeti, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir