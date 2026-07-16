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Casas del lago en Venta en Alassa, Chipre

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Casa 4 habitaciones en Alassa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Alassa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 337 m²
**Aproveche esta oportunidad única para adquirir una casa de dos niveles con 4+1 dormitorios…
$457,332
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Parámetros de las propiedades en Alassa, Chipre

con Jardín
Baratos
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