Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Agios Konstantinos
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Agios Konstantinos, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Agios Konstantinos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
3-Bedroom House The 3-bedroom house offers the perfect combination of spacious family living…
$448,541
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Agios Konstantinos, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir