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Arrendamiento a largo plazo almacenes en Agios Ioannis, Chipre

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Almacén 460 m² en Agios Ioannis, Chipre
Almacén 460 m²
Agios Ioannis, Chipre
Área 460 m²
Propiedad comercial en alquiler con una superficie total de 460 metros cuadrados, situada en…
$6,358
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Agencia
VIDI GROUP
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