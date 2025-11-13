Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Agios Ioannis
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Agios Ioannis, Chipre

Propiedad comercial Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Oficina en Agios Ioannis, Chipre
Oficina
Agios Ioannis, Chipre
Oficina de Alquiler – Avenida Makariou, Limassol – 175 m2 Una oficina recientemente renovad…
$2,905
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial 680 m² en Agios Ioannis, Chipre
Propiedad comercial 680 m²
Agios Ioannis, Chipre
Área 680 m²
Número de plantas 4
This modern five-level residential building is situated in the peaceful yet central area of …
$13,863
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 180 m² en Agios Ioannis, Chipre
Oficina 180 m²
Agios Ioannis, Chipre
Área 180 m²
We are delighted to present a fully renovated and modern office space available for rent in …
$4,064
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina en Agios Ioannis, Chipre
Oficina
Agios Ioannis, Chipre
Corporate offices for Lease Eleva tu negocio en una prestigiosa ubicación en una de las ave…
$14,780
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir