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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Agios Georgios, Chipre

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Oficina en Agios Georgios, Chipre
Oficina
Agios Georgios, Chipre
Piso 4
Alquiler de oficinas — Edificio ABC, 4a planta Elegante, luminosa oficina de 88 m2 más una t…
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Oficina 230 m² en Agios Georgios, Chipre
Oficina 230 m²
Agios Georgios, Chipre
Área 230 m²
Piso 1
Esta luminosa y espaciosa oficina de primera planta se encuentra en una zona muy ventajosa d…
$5,677
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