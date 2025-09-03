Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo oficinas en Agios Georgios Lemesou, Chipre

2 propiedades total found
Oficina en Agios Georgios, Chipre
Oficina
Agios Georgios, Chipre
La oficina/tienda está situada en la avenida ocupada con fácil acceso tanto al centro de la …
$3,252
por mes
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina en Agios Georgios, Chipre
Oficina
Agios Georgios, Chipre
Oficina de lujo/tienda, ubicada en la avenida Nikou Pattichi con fácil acceso tanto al centr…
$2,904
por mes
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
