  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Agia Napa Municipality
  4. Residencial
  5. Bungalow

Bungalow en venta en Agia Napa Municipality, Chipre

1 propiedad total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Avgorou, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Avgorou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Este encantador bungalow reventa ofrece un alojamiento confortable con una amplia zona inter…
$381,691
Parámetros de las propiedades en Agia Napa Municipality, Chipre

