Casas en Venta en Agia Barbara, Chipre

2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Agia Varvara, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agia Varvara, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Esta casa pareada de 4 dormitorios se encuentra en el tranquilo pueblo de Agia Varvara, Paph…
$269,029
Villa en Agia Varvara, Chipre
Villa
Agia Varvara, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Villa de 4 dormitorios en Agia Varvara, Paphos Espaciosa vida Silenciosa ubicación ← Ideal p…
$571,262
Parámetros de las propiedades en Agia Barbara, Chipre

Baratos
De lujo
