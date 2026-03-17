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Casas en Venta en Ag Amvrosios Lemesou, Chipre

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Casa 3 habitaciones en Ayios Amvrosios, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ayios Amvrosios, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Venta: Una casa encantadora que ofrece una vida cómoda en la zona serena de Agios Ambrosios.…
$204,266
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
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