  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Kandal
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Kandal, Camboya

Ta Khmau
6
7 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 221 m²
Piso 4
Esta espaciosa casa plana de 4 plantas se encuentra en una parcela de 8,2m x 27m con una hue…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Kandal Stueng District, Camboya
Casa 2 habitaciones
Kandal Stueng District, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 83 m²
Piso 2
Esta casa de dos plantas totalmente amueblada en Borey 5 Star Residence ofrece un ambiente d…
$300
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 315 m²
Piso 3
Posición dentro de la prestigiosa El enclave residencial ML Tiara, esta espaciosa villa ofre…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 112 m²
Piso 3
Esta casa de 3 plantas ofrece un diseño largo y eficiente de 4m x 28m en una generosa parcel…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 70 m²
Piso 2
Esta casa de 2 plantas cuenta con un práctico diseño de 5m x 14m en una parcela de juego, qu…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 111 m²
Piso 4
Situado en una generosa parcela de 41m x 27m, esta casa de 4 plantas con una huella de const…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 210 m²
Piso 3
Experimente comodidad y elegancia en esta villa moderna situada dentro de la prestigiosa com…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
