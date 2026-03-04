Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Aproveche esta oportunidad para alquilar un fantásti…
$650
por mes
Casa 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1
Descubra esta casa acogedora y asequible para alquilar en Sangkat Toul Svay Prey 1. Por sólo…
$750
por mes
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 460 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa en alquiler en Khan Boeung Keng Kang se encuentra en una zona privilegi…
$3,000
por mes
Villa 12 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Villa 12 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 510 m²
Piso 2
Situado en el prestigioso Khan Boeung Keng Kong 1, esta espaciosa villa abarca un generoso 5…
$5,000
por mes
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Área 510 m²
Piso 2
Este establecimiento se encuentra en Boeng Keng Kang, una de las zonas más populares y de rá…
$4,000
por mes
Casa en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Casa
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Área 273 m²
Piso 2
Asegure una ubicación de negocios en Tuol Svay Prey II, uno de los distritos comerciales más…
$1,800
por mes
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 562 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa de 5 dormitorios en BKK1 ofrece una oportunidad excepcional para embaja…
$5,500
por mes
Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 155 m²
Piso 266
Una casa de 3,5 pisos está disponible para alquilar en Tuol Svay Prey Ti 2, situado en Mao T…
$2,000
por mes
Casa en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 3
Área 336 m²
Piso 2
Prime Shophouse for Rent on Mao Sae Tung Boulevard Esta es una oportunidad excepcional para …
$4,500
por mes
Casa 8 habitaciones en Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 184 m²
Piso 3
Esta espaciosa propiedad en esquina de 2 pisos ofrece una alta visibilidad y fácil acceso, l…
$2,700
por mes
Casa 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado y acogedor está convenientemente situa…
$320
por mes
Villa 20 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Villa 20 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Área 562 m²
Piso 3
Asegure una prestigiosa dirección de negocios con esta amplia villa en alquiler en Khan Boen…
$5,000
por mes
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 504 m²
Piso 2
Descubre una oportunidad excepcional con esta elegante villa en Khan Boeung Keng Kang. Situa…
$5,000
por mes
Casa 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Piso 2
Premium Shophouse for Rent on Mao Sae Tung Blvd Esta es una oportunidad fenomenal para alqui…
$5,000
por mes
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 476 m²
Esta villa es perfecta para aquellos que buscan una propiedad amplia y bien ubicada en el co…
$6,000
por mes
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 432 m²
Piso 2
Ubicado en uno de los barrios más buscados de Phnom Penh, esta villa de 5 dormitorios en Boe…
$5,500
por mes
Casa 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Situado en el corazón de Boeung Keng Kang 1 (BKK1), esta casa plana reformada ofrece un conf…
$660
por mes
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Piso 2
Esta elegante villa en Sangkat Tuol Svay Prey 2 ofrece una ubicación privilegiada cerca del …
$2,200
por mes
Casa 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 180 m²
Piso 2
Este moderno espacio comercial está estratégicamente situado en la calle 360 en Boeng Keng K…
$2,000
por mes
Villa 7 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 631 m²
Esta impresionante villa en el corazón de Boeung Keng Kang 1, a pocos pasos de Monivong Blvd…
$7,500
por mes
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 590 m²
Piso 2
Ubicado estratégicamente cerca de la esquina de la calle 310 en Sangkat Boeung Keng Kong 1 ,…
$6,000
por mes
Casa 3 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 208 m²
Piso 2
Strategic Shophouse for Rent on Mao Sae Tung Boulevard Esta es una excelente oportunidad par…
$3,500
por mes
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Área 540 m²
Piso 1
Prime Central Home for Rent Spacious ¡Home on Street 143! Excepcional 350 m2 Propiedad Listo…
$3,600
por mes
Casa 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 2
Situado en el corazón de Boeung Keng Kang 1 , este encantador hogar ofrece una mezcla de com…
$1,200
por mes
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Área 240 m²
Piso 3
Descubra una gran oportunidad comercial con este establecimiento estratégicamente situado en…
$1,500
por mes
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Piso 2
Expansive Shophouse for Rent on Mao Sae Tung Blvd Este excepcional establecimiento ofrece un…
$4,500
por mes
Villa de 9 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 12
Área 632 m²
Piso 2
Una amplia villa está ahora disponible para alquilar en el corazón de Boeung Keng Kang 1 (BK…
$6,000
por mes
Casa en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Casa
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1
Modern Shophouse for Rent on Mao Sae Tung Boulevard Esta es una fantástica oportunidad para …
$1,000
por mes
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 384 m²
Piso 2
Experimente una vida urbana refinada en esta espaciosa y totalmente equipada villa ubicada e…
$5,500
por mes
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Piso 2
Gran almacén en alquiler en Mao Sae Tung Blvd Este excepcional establecimiento ofrece una ex…
$4,500
por mes
