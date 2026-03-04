Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
36 propiedades total found
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 425 m²
Piso 2
Esta impresionante Villa de 4 dormitorios, 6 baños ofrece comodidad y comodidad modernas. Di…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1
Espaciosa tienda de alquiler en la calle 135 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Piso 3
Descubra esta villa de 3 pisos bien cuidada en una zona tranquila de Phsar Daeum Thkov. Situ…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 100 m²
Piso 2
Atractiva tienda de alquiler en la calle 155 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 486 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa está ahora disponible para alquilar en la zona tranquila y central de S…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 140 m²
Piso 3
Esta espaciosa casa de 3 plantas en Boeung Keng Kang 1 ofrece una combinación perfecta de co…
$2,900
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 88 m²
Piso 3
Espaciosa tienda de alquiler en la calle 135 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$1,700
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 336 m²
Piso 1
Esta villa versátil en Khan Chamkarmon ahora está disponible para alquilar, ofreciendo un ta…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 336 m²
Piso 2
Experimente el pináculo de lujo viviendo en la comunidad cerrada más prestigiosa de Phnom Pe…
$2,800
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 544 m²
Esta espaciosa villa en alquiler en Tonle Basac se encuentra en un generoso tamaño de tierra…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Piso 1
Espaciosa tienda comercial para alquiler en la calle 446 Esta bien ubicada tienda ofrece una…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 7 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 126 m²
Piso 3
Situado en una zona tranquila y conveniente, esta casa en Phsar Daeum Thkov ofrece espacio g…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Casa 9 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 9 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 64 m²
Piso 2
Alquiler de casas en la calle 488 Esta es una oportunidad fantástica para alquilar un almacé…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 3 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Este amplio apartamento de 162 m2 ofrece comodidad y comodidad modernas en una ubicación muy…
$3,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Piso 2
Espaciosa tienda de alquiler en Street 450 Esta es una oportunidad fantástica para alquilar …
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 275 m²
Piso 3
Espaciosa tienda de alquiler en la calle 488 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$1,700
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Piso 2
Situado en una zona tranquila de Phsar Daeum Thkov, esta villa de 2 pisos ofrece un amplio a…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Piso 1
Cozy House for Rent on Street 135 Esta es una oportunidad fantástica para alquilar una casa …
$400
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa en alquiler en Khan Chamkarmon ofrece la combinación perfecta de comodi…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 2
Esta espaciosa propiedad está disponible para alquilar en una ubicación privilegiada de Sang…
$1,400
por mes
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Villa 8 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 529 m²
Piso 2
Esta villa individual generosa se encuentra a pocos minutos de Boeung Trabek Plaza en Chamka…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 64 m²
Piso 2
Affordable Shophouse for Rent on Street 488 Esta es una oportunidad fantástica para alquilar…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Piso 1
Cozy and Affordable Linkhouse for Rent on Street 456 Esta atractiva casa de enlace en la cal…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 1
Espaciosa tienda de alquiler en la calle 155 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 1
Excepcional Corner Shop para alquilar en Toul Tum Pung Market Aquí hay un listado de propied…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 80 m²
Piso 3
Esta espaciosa casa de 3 pisos, situada en una zona tranquila cerca de una escuela, ofrece u…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 936 m²
Piso 1
Casa en alquiler en Street 488 Esta es una oportunidad fantástica para alquilar una casa mas…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 4
Un amplio apartamento de 3 dormitorios está ahora disponible para alquilar en el corazón del…
$2,400
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 90 m²
Piso 3
Esta casa bien cuidada de 3 plantas está lista para el traslado inmediato y ofrece flexibili…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 400 m²
Piso 2
Esta elegante y espaciosa villa en Tuol Tumpung 1 es perfecta para aquellos que buscan un es…
$2,200
por mes
Dejar una solicitud
