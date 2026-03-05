Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Khan Sen Sok, Camboya

Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 84 m²
Piso 3
Situado en un creciente barrio residencial, esta casa de 4 dormitorios, 5 baños ofrece espac…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 97 m²
Piso 2
Esta confortable casa de 4 dormitorios, 5 baños ahora está disponible para alquilar en Senso…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 126 m²
Piso 2
Esta espaciosa casa de 4 dormitorios, de 5 baños, se encuentra en un terreno de 4.2m x 30m c…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 90 m²
Piso 4
Esta casa de 4 plantas se encuentra en un terreno de 5m x 18m con una huella de edificio de …
$900
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Krang Thnong, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Krang Thnong, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 467 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa está ahora disponible para alquilar en el tranquilo barrio de Sangkat K…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 92 m²
Piso 2
Esta casa de 2,5 plantas cuenta con un diseño práctico de 4m x 18m en una parcela de 4m x 23…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Disfrute de una vida sofisticada con esta magnífica villa de 6 dormitorios y 6 baños en alqu…
$2,300
por mes
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 144 m²
Piso 2
Esta espaciosa casa de 2 pisos en Sensok ofrece amplio espacio habitable con 4 dormitorios y…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 9 habitaciones en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 630 m²
Piso 4
¿Buscas un espacio serio en Phnom Penh? Esto no es sólo una casa; es una villa espeluznante …
$7,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 59 m²
Piso 3
Situado en el tranquilo y conveniente barrio de Sen Sok , esta casa de 4 dormitorios, 5 baño…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Villa 7 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 442 m²
Piso 4
Esta prestigiosa villa de lujo de 4 pisos, situada en el distrito de alto crecimiento de Kha…
$6,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 433 m²
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 80 m²
Piso 2
Conveniente Shophouse para alquilar en Terk Thlar Esta es una fantástica oportunidad para al…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 336 m²
Piso 3
Este establecimiento de 3 pisos está situado en la calle Mong Rithy, en una zona vibrante ce…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 2
Descubra esta espaciosa casa de 4 dormitorios, 5 baños en alquiler en el deseable Saensokh, …
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 184 m²
Piso 2
Esta espaciosa propiedad de 2,5 plantas se encuentra en una parcela de 8m x 23m con un diseñ…
$2,600
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 92 m²
📣📣ផ្ទះល្វែងសម្រាប់ជួល 📍ទីតាំង: បុរីពិភពថ្មី 💲តម្លៃ: 350$ ▶️ទំហំផ្ទះ: 4.2m x 16m ▶️ទំហំដី 4.2…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 64 m²
Piso 2
Conveniente Shophouse para alquilar en Terk Thlar Esta es una fantástica oportunidad para al…
$800
por mes
Dejar una solicitud
