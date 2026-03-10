Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
Si estás en busca de una lujosa villa de madera en alquiler en Siem Reap, estas propiedades …
$800
por mes
Villa de 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
Una villa bellamente diseñada está disponible para alquilar en un Borey seguro situado en el…
$650
por mes
Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Disfruta de lujo viviendo en esta moderna villa privada, disponible para alquilar en Sala Ka…
$1,200
por mes
Villa 8 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 8 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 018 m²
Esta espaciosa villa de 8 dormitorios en alquiler en la zona Svay Dangkum de Siem Reap es pe…
$2,100
por mes
Casa 6 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 6 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Piso 2
Esta espaciosa casa de 6 dormitorios en alquiler en Sla Kram, Siem Reap, es ideal tanto para…
$450
por mes
Casa 3 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 502 m²
Piso 1
Entra en la casa perfecta con una amplia casa de 3 dormitorios disponible para alquilar en S…
$400
por mes
Villa de 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Descubra esta hermosa villa de 2 dormitorios con piscina privada, disponible para alquilar e…
$1,500
por mes
Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Esta encantadora villa tiene 3 dormitorios y 3 baños, perfectos para una pequeña familia o g…
$1,250
por mes
Villa de 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 886 m²
Piso 2
Esta villa de 3 dormitorios en alquiler en Siem Reap es un gran lugar para relajarse y disfr…
$1,600
por mes
Villa de 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Piso 1
Esta villa de 4 dormitorios en alquiler en Svay Dangkum ofrece la mezcla perfecta de comodid…
$600
por mes
Villa de 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 467 m²
Piso 2
Esta villa de 4 dormitorios en alquiler en Svay Dangkum, Siem Reap, es una excelente opción …
$480
por mes
Villa de 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 317 m²
Piso 1
Descubra esta singular villa híbrida Khmer-Europea, que ofrece una mezcla de encanto tradici…
$850
por mes
Villa de 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 2
Este moderno luminoso 3 dormitorios, 4 Cuarto de baño independiente, situado en la Sra Nage,…
$650
por mes
Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 1
Bienvenido a un santuario de lujo moderno y tranquilidad en el corazón de Siem Reap City. Es…
$1,400
por mes
Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Chalet privado con 3 dormitorios situado en Svay Dankum Commune, cerca del mercado de Krolan…
$700
por mes
Villa de 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Esta hermosa villa privada se encuentra en una zona tranquila de Svay Dankum Commune , Siem …
$1,300
por mes
Casa 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta encantadora casa de madera de 1 dormitorio en alquiler en Ring Road 01 en Siem Reap ofr…
$300
por mes
Casa 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Esta acogedora casa de 2 dormitorios en alquiler en la sala Kamraeuk zona de Siem Reap está …
$380
por mes
Casa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
Mira esta hermosa casa de enlace de 4 dormitorios en alquiler en la zona de Sala Kamreuk de …
$650
por mes
Casa 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Descripción Esta encantadora casa de 2 dormitorios está disponible para alquilar en Siem Rea…
$350
por mes
Casa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 208 m²
Piso 2
Esta casa de 4 dormitorios en alquiler en Siem Reap, situada en la tranquila zona de Svay Da…
$450
por mes
Casa 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 80 m²
Piso 2
Descubra la combinación perfecta de asequibilidad y comodidad con este Link House disponible…
$450
por mes
Villa de 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Disponible en alquiler en la zona de Sla Kram es una impresionante villa de 2 dormitorios qu…
$1,000
por mes
Villa de 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Piso 3
Esta encantadora villa de 6 dormitorios en alquiler en Svay Dangkum, situada cerca del merca…
$800
por mes
Casa 2 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 2 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Disfrute de una vida fácil en esta casa de enlace de 2 dormitorios totalmente amueblado en a…
$350
por mes
Villa de 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 415 m²
Villa moderna con piscina para alquiler – Svay Dangkum, Siem Reap. Experimente la lujosa vid…
$3,500
por mes
Villa de 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
Entra en esta acogedora casa de 3 dormitorios, a solo 7 minutos de la bulliciosa zona de Pub…
$500
por mes
Villa de 2 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en un tranquilo oasis en la comuna de Svay Dankum, Siem Reap City. Esta exquisita vi…
$1,300
por mes
Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villa de madera con piscina privada para alquilar en Svay Dankum Commune, Siem Reap City Esc…
$1,200
por mes
Casa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 502 m²
Piso 3
Descubra una pintoresca casa de madera en alquiler en Siem Reap, Camboya, mezclando el encan…
$650
por mes
