Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Khan Mean Chey, Camboya

21 propiedad total found
Casa en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 240 m²
Piso 5
Premier Corner Shophouse para alquilar en Hun Sen Blvd Esta es una oportunidad fenomenal par…
$15,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 64 m²
Piso 3
Prime Shophouse for Rent on High-Traffic Street 271 Aquí hay un listado de propiedades corto…
$950
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 165 m²
Piso 3
Situado dentro de la comunidad bien planificada de Borey Peng Huoth, The Star Diamond I , es…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 113 m²
Piso 2
Affordable Shophouse for Rent on Street 371 ¡Una excelente oportunidad para su negocio esper…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 132 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en el Prestigioso Chip Mong 271 Descubra una fantástica oport…
$1,350
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 132 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en el Prestigioso Chip Mong 271 Descubra una fantástica oport…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 80 m²
Piso 5
Espaciosa tienda de alquiler en Hun Sen Blvd Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 10
Área 324 m²
Piso 2
Premium Corner Shophouse para alquilar en Street 271/432 Esta es una oportunidad fenomenal p…
$12,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 132 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en Chip Mong 271 Este establecimiento contemporáneo ofrece un…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 80 m²
Piso 5
Atractiva tienda de alquiler en Hun Sen Blvd Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 158 m²
Piso 2
Espaciosa tienda de alquiler en High-Traffic Street 271 Aquí hay un listado de propiedades c…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 3
Amplia casa en alquiler en High-Traffic Street 271 Aquí hay un listado de propiedades corto …
$3,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 264 m²
Piso 3
Luxury Shophouse para alquilar en el Esteemed Chip Mong 271 Una oportunidad excepcional espe…
$3,200
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 72 m²
Piso 1
Casa de campo en alquiler en una calle alta-traffic 271 Aquí hay un listado de propiedades c…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 264 m²
Piso 3
Luxury Shophouse para alquilar en el Esteemed Chip Mong 271 Una oportunidad excepcional espe…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 127 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en Chip Mong 271 Esta es una fantástica oportunidad para alqu…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Área 300 m²
Piso 1
Modern Warehouse para alquilar en Street 271 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 7 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 10
Área 179 m²
Piso 4
Excepcional Shophouse for Rent on Street 271 Aquí hay un listado de propiedades corto y atra…
$3,800
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 132 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en el Prestigioso Chip Mong 271 Descubra una fantástica oport…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Área 350 m²
Piso 1
Espacio de venta premium para alquilar en Street 271 ¡Una oportunidad excepcional para su ne…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Piso 1
Alquiler de casas en la calle 371 ¡Una excelente oportunidad para su negocio espera! Este es…
$650
por mes
Dejar una solicitud
