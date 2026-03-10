Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Khan Chroy Changvar, Camboya

4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 74 m²
Piso 3
Situada en la zona de desarrollo de la OCIC de Khan Chroy Changvar, esta residencia está dis…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Piso 3
Abrazar una vida de comodidad y elegancia en esta excepcional villa de 5 dormitorios en alqu…
$8,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Piso 3
Descubre tu próximo refugio familiar en el corazón vibrante de Chraoy Chongvar, Preaek Ta Se…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Casa
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Esta hermosa villa tradicional de 3 dormitorios, 3 baños en Chroy Chongva ofrece una mezcla …
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
