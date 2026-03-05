Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Khan Pou Senchey, Camboya

5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Sangkat Kakab 1, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kakab 1, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 126 m²
Piso 3
Disponible ahora, esta casa de 3 pisos en alquiler está situada a lo largo del Boulevard Rus…
$800
por mes
Casa 5 habitaciones en Khan Pou Senchey, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Pou Senchey, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 4 000 m²
Piso 1
Prime Warehouse para alquilar en Chaom Chau Este amplio almacén de 4.000 m2 está disponible …
$7,500
por mes
Casa 2 habitaciones en Sangkat Kakab 1, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Kakab 1, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Piso 1
Excelente almacén en alquiler en Chaom Chau Este almacén de 1.000 m2 está disponible para al…
$2,200
por mes
Casa 4 habitaciones en Sangkat Kakab 1, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kakab 1, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 100 m²
Piso 2
Disponible ahora, esta casa de esquina en alquiler se encuentra en un terreno de 4m x 25m co…
$1,000
por mes
Casa 5 habitaciones en Sangkat Kakab 1, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Kakab 1, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Una comunidad en Tuek Thla, Sen Sok District, Phnom Penh , que ofrece una gama de viviendas …
$1,200
por mes
