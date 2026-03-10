Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Khan Chbar Ampov, Camboya

Villa de 5 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Esta elegante villa de tres pisos ofrece amplias zonas de estar llenas de luz natural, crean…
$6,500
por mes
Casa 4 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 80 m²
Piso 3
Situado en el Borey Peng Huot la comunidad, esta hermosa casa unida ofrece una experiencia d…
$1,400
por mes
Villa 7 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa 7 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Piso 2
Esta elegante Villa Queen se encuentra en Borey Peng Huoth Beong Snor y está disponible para…
$5,000
por mes
Casa 6 habitaciones en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Esta villa gemela de nueva decoración se encuentra en Borey Hi-Tech en National Road No.1 y …
$2,000
por mes
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 201 m²
Piso 3
¿Está buscando un hogar único con una mezcla de vida moderna y un entorno natural? Esta herm…
$1,500
por mes
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Esta es una buena oportunidad para quien busca una hermosa casa enlazada que ofrece una expe…
$1,000
por mes
Casa 3 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Piso 3
Ahora se ofrece una casa bien cuidada enlazada para la venta en el codiciado Borey Peng Huot…
$800
por mes
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Piso 2
¡Descubre tu próxima casa! Esta encantadora villa doble de 4 dormitorios, 5 baños está dispo…
$2,000
por mes
