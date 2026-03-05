Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Khan Toul Kork, Camboya

Villa de 4 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 700 m²
Piso 2
Situado en la calle 592 en el corazón de Khan Toul Kork, a pocos pasos del Edificio Boss, es…
$6,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Casa 7 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 540 m²
Piso 2
Descubra la vida urbana refinada en esta lujosa villa en alquiler en Khan Toul Kork , el dis…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa en Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Villa
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Área 180 m²
Piso 2
Primer edificio comercial en alquiler directamente en la calle 265, frente a la Universidad …
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa en alquiler en Toul Kork ofrece la mezcla perfecta de comodidad y comod…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Casa
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Área 207 m²
Piso 3
Descubra una oportunidad comercial excepcional con este amplio taller de tres pisos situado …
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 9 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 200 m²
Esta villa se encuentra en Khan Toul Kork, una zona central rodeada de diversas comodidades …
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
