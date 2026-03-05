Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Khan Daun Penh, Camboya

8 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 88 m²
Piso 4
Desbloquear todo el potencial de su negocio o estilo de vida con este primer almacén comerci…
$1,200 por mes
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Este encantador apartamento de 3 dormitorios es perfecto para familias que buscan comodidad,…
$1,300 por mes
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Este amplio apartamento de 3 dormitorios está situado en el corazón de Daun Penh, Phnom Penh…
$1,300 por mes
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 377 m²
Piso 1
Esta elegante villa en alquiler en Khan Daun Penh ofrece una mezcla de comodidad y comodidad…
$1,800 por mes
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Villa 10 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 12
Área 525 m²
Piso 2
Esta exquisita villa en alquiler en Khan Duan Penh cuenta con 10 amplios dormitorios y 12 ba…
$3,000 por mes
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
Este apartamento de 1 dormitorio (88m2) está situado en el corazón de la zona Riverside, uno…
$830 por mes
$830
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3
Este hermoso apartamento de 3 pisos, disponible para alquilar, está situado en el corazón de…
$550 por mes
$550
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4
Este impresionante apartamento de 1 dormitorio, situado en el cuarto piso (sólo acceso a la …
$600 por mes
$600
por mes
Dejar una solicitud
