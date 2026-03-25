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37 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Entra en la felicidad urbana con este encantador apartamento de 1 dormitorio en alquiler en …
$450
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 14
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$400
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 9
¡Descubre su retiro urbano! Este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en Russey Keo, Tuo…
$350
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 17
Condominio 1BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 600$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Sangka…
$600
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 17
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$600
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 25
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$650
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 16
Condominio 1BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 600$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Sangka…
$600
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 15
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$400
por mes
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Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$580
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 56 m²
Piso 5
¡Bienvenido a su acogedor retiro urbano! Este fantástico apartamento de 2 dormitorios en alq…
$650
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 5
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$650
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 6
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$350
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 17
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$350
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
¡Experimente cómoda ciudad viviendo! Este acogedor apartamento de 1 dormitorio, 1 baño en al…
$350
por mes
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Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 12
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$350
por mes
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 32 m²
Piso 14
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$400
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 9
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$600
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Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4
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$400
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 10
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 55 m²
Piso 18
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$650
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
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Piso 6
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 55 m²
Piso 5
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 55 m²
Piso 18
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$680
por mes
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Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 35 m²
Piso 9
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$350
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Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 12
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 16
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
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Piso 12
Esta luminosa y totalmente amueblada unidad de esquina de 1 dormitorio se encuentra en Khan …
$550
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Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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$650
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