Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Prampi Makara
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Piso independiente

Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Khan Prampi Makara, Camboya

Piso independiente Borrar
Eliminar
17 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Monourom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Monourom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Situado en Prampir Meakkakra este hermoso apartamento de 1 dormitorio 1 baño ofrece 77m2 de …
$525
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 16
Este impresionante ático de 4 dormitorios, 5 baños está situado en el corazón de Khan 7 Maka…
$2,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta bien mantenida habitación de 1 dormitorio, una unidad de 1 baño ofrece 50m2 de espacio …
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Veal Vong, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Veal Vong, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este moderno apartamento estudio se encuentra en Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, a pocos pa…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Este amplio apartamento de 3 dormitorios, 4 baños ofrece 170 m2 de cómodo espacio de estar, …
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento bien mantenido se encuentra en la 10a planta y ofrece un cómodo espacio hab…
$850
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Orussey Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Orussey Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 24
Este apartamento bien situado de 1 dormitorio, 1 baño se encuentra en la planta 24 en el dis…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 16
Descubre este hermoso apartamento estudio de planta alta en alquiler en Olympia City , situa…
$530
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Este confortable apartamento de 80m2, 2 dormitorios, 2 baños está disponible por $950/mes, q…
$950
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el vibrante distrito de Khan 7 Makara , este apartamento de 1 dormitorio, de 2 do…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Este apartamento de una habitación totalmente amueblado ofrece un espacio habitable cómodo y…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Veal Vong, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Veal Vong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de 2 dormitorios totalmente amueblado es de 80 m2 y está disponible por $90…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 4 habitaciones en Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Piso independiente 4 habitaciones
Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 8
Disfrute de la elegancia y la comodidad incomparables en este ático de 3 dormitorios de 190m…
$3,600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este confortable apartamento de una habitación está disponible para alquilar en una ubicació…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Monourom, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Monourom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 34
Este amplio apartamento de planta alta ofrece 2 dormitorios con un gran salón y cubre 188 m2…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Disponible por $350 por mes, este encantador apartamento ofrece un confortable espacio habit…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Veal Vong, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Veal Vong, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado está disponible por $500 al mes. El ap…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir