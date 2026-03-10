Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Camboya
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Piso independiente

Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Khan Chroy Changvar, Camboya

22 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 9
Este elegante apartamento de 1 dormitorio está situado en la tranquila y pintoresca zona Chr…
$950
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante condomi…
$500
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 31
Chraoy Chongvar le da la bienvenida a casa! Descubra la vida fácil y vibrante en este encant…
$600
por mes
Piso independiente 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Piso 13
Experiencia elevada viviendo en este extenso apartamento de 225m2 de 4 dormitorios situado e…
$2,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Morgan EnMaison ofrece una experiencia de vida de estilo loft definida por techos amarrados,…
$400
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 13
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante condomi…
$450
por mes
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 21
Muévete en este amplio apartamento de 121m2 de tres habitaciones perfectamente situado en la…
$1,800
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 9
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante condomi…
$470
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Este apartamento de 2 dormitorios ofrece 100 m2 de espacio habitable con balcones y se encue…
$1,000
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Experimenta la primera orilla del río en este amplio apartamento de 1 dormitorio que abarca …
$1,350
por mes
Piso independiente 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Piso 11
Situado en la 11a planta, este impresionante apartamento de 4 dormitorios ofrece una vista i…
$2,300
por mes
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Piso 17
Descubra la comodidad espaciosa en este encantador apartamento de 3 camas, 3 baños en alquil…
$1,300
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 20
Disfrute de la tranquila ciudad viviendo en este apartamento de 2 dormitorios en la planta 2…
$500
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 9
Descubra la mezcla perfecta de vistas modernas de vida y sereno con este impresionante condo…
$450
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre el condominio amistoso que vive en Chraoy Chongvar vibrante, Phnom Penh! Este fantá…
$1,200
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Este apartamento de 2 dormitorios, de 3 baños ofrece una hermosa vista al río y se encuentra…
$900
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 25
Descubra este encantador apartamento de 2 camas, 2 baños en alquiler en animado Chraoy Chong…
$900
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 16
Esta elegante unidad de 2 dormitorios en Morgaen Enmaison ofrece un espacio luminoso y moder…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 12
Si usted está buscando un apartamento con vistas al río, aquí está en Morgan EnMaison — 2 do…
$650
por mes
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Este amplio apartamento de 3 dormitorios, 3 baños, ofrece 132 m2 de espacio habitable con ba…
$1,450
por mes
Piso independiente en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Área 58 m²
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante condomi…
$450
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Descubre tu próxima casa en Chraoy Chongvar vibrante, Phnom Penh! Este encantador apartament…
$550
por mes
