Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Siem Reap, Camboya

Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Si está visitando Siem Reap para una estancia corta o buscando un alquiler a más largo plazo…
$650
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador apartamento de 2 dormitorios en alquiler en Ta Phul Road en Svay Dangkum, Si…
$800
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
¿Estás buscando un lugar cómodo y elegante para llamar a casa en Siem Reap? Este hermoso apa…
$450
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
Este apartamento de 1 dormitorio se alquila en Riverside Road en Siem Reap, en la zona de Sv…
$375
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este es un gran 52 m2 con sala de estar más 1 dormitorio, armarios, aseo, luminoso, piscina …
$400
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1
Descubra esta elegante y totalmente amueblada unidad de apartamento estudio en alquiler en R…
$350
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 2 dormitorios con piscina en Sala Kamreuk, Siem Reap! Ideal para familia…
$650
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta totalmente amueblada Un apartamento de un dormitorio está diseñado y decorado en un ent…
$320
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4
Este apartamento de 50 m2 se destaca por la increíble vista y el espacio habitable es muy lu…
$500
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este moderno apartamento de 2 dormitorios en alquiler en Siem Reap ofrece una mezcla ideal d…
$270
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 4
Rose Apple Square, que da su nombre al proyecto, se encuentra en Rose Apple Road en el coraz…
$1,350
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este encantador apartamento de 1 dormitorio en alquiler en la zona de Wat Bo! Este espacio a…
$300
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3
Descubra el epítome de la vida moderna enclavada en el corazón de Siem Reap, Camboya, con es…
$900
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este amplio y moderno apartamento de 2 dormitorios ofrece la combinación perfecta de confort…
$410
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubre un cómodo y moderno apartamento de 1 dormitorio con piscina en alquiler en Siem Rea…
$430
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento en alquiler Situado en Sala Kamraeuk Commune Cerca de National Road 6A y Pasar u…
$300
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de un dormitorio (01) cuenta con un diseño moderno y una piscina refrescant…
$350
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este elegante apartamento de 1 dormitorio, 1 baño ofrece una mezcla de comodidad y comodidad…
$500
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
el perfecto apartamento unifamiliar de 1 dormitorio en alquiler en la vibrante zona de Svay …
$450
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de 2BR/2BA totalmente amueblado ofrece 110m2 de confort y estilo, orientado…
$650
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4
Este apartamento de 65 m2 se destaca por la increíble vista y el espacio habitable es muy lu…
$450
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este amplio y moderno apartamento de 1 dormitorio, situado en la zona de Sala Kamreuk de Sie…
$450
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de 2 dormitorios en alquiler en Wat Bo area, Sala Kamreuk Commune, Siem Rea…
$450
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre un cómodo y moderno apartamento de 2 dormitorios con piscina en alquiler en Siem Re…
$530
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante apartamento de lujo de 2 dormitorios, situado en el prestigioso Sala Kamr…
$1,000
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra el epítome de la vida moderna enclavada en el corazón de Siem Reap, Camboya, con es…
$800
por mes
Piso independiente 1 habitación en Krous, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Krous, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 33m2 tiene 1 dormitorio y 1 baño que incluye una cocina abierta / salón …
$200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un nuevo apartamento de 1 dormitorio con piscina está disponible para alquilar en Siem Reap.…
$400
por mes
Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un elegante apartamento estudio en la vibrante Comuna Svay Dangkum de Siem Reap City. Esta m…
$350
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este acogedor apartamento de 2 dormitorios en alquiler cerca de Angkor Supermercado en Svay …
$850
por mes
