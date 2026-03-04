Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

142 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 8
Experimente la vida urbana contemporánea en el corazón de BKK1 con este elegante y totalment…
$1,550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Situado en BKK1, este elegante apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece aproximadamente …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 25
Esta propiedad es un moderno apartamento de diseño minimalista por un reputable desarrollado…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 7
Este apartamento de 1 dormitorio está situado estratégicamente en el corazón de BKK1, rodead…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 7
Este apartamento de 1 dormitorio, 2 baños ofrece 60m2 de cómodo espacio habitable en el cora…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de tres dormitorios está situado en Boeng Keng Kang Ti Bei a lo largo de Mo…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Experimente la vida de lujo en esta impresionante unidad de esquina en el corazón de Khan Bo…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Disfrute de la vida urbana moderna en este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado …
$900
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este amplio apartamento estudio en BKK1 ofrece un generoso diseño de 92 m2 con una zona de e…
$950
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de una habitación totalmente amueblado está situado en Beung Keng Kang 3 , …
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 41
Este apartamento totalmente amueblado de 2 dormitorios, 1 baño ofrece 58 m2 de espacio habit…
$950
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en la zona de BKK, este amplio apartamento de una habitación ofrece confort moderno …
$850
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Experimenta la vida urbana moderna en este elegante apartamento estudio situado cerca de Mao…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Todas las unidades están bien mantenidas y cuidadosamente preparadas para moverse de inmedia…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3
Este amplio apartamento de 1 dormitorio está ahora disponible para alquilar en el vibrante b…
$1,150
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta unidad de 1 dormitorio, 1 baño, ofrece una superficie de 51 m2 pensada, que proporciona…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Vivir en estilo y confort con este hermoso apartamento de 2 dormitorios, que ofrece un espac…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Situado en el corazón de BKK1, este elegante apartamento de 3 dormitorios, 3 baños ofrece 16…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta unidad de estudio ofrece 35m2 de cómodo espacio habitable en el corazón de BKK1. El pre…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento bien diseñado cuenta con una cama king-size, un baño y un cómodo espacio ha…
$850
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este lujoso apartamento de 3 dormitorios, 2 baños tiene 120 m2 y se encuentra en una planta …
$3,100
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 8
Situado en la zona central y conveniente de BKK1 , este apartamento de 1 dormitorio, 1 baño …
$950
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Entrar en la ciudad de lujo viviendo con este amplio apartamento de 80m2 de un dormitorio en…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 13
Situado en el conveniente barrio de Boeung Keng Kang 1, este apartamento de 1 dormitorio ofr…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 9
Descubra este hermoso apartamento de 2 dormitorios en el corazón vibrante de BKK1, que ofrec…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6
Descubre vibrante ciudad que vive en este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en alquil…
$200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Este moderno apartamento ofrece un diseño elegante y funcional con un dormitorio más una sal…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 244 m²
Experiencia ciudad refinada viviendo con este amplio apartamento de 3 dormitorios situado en…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento totalmente amueblado de 1+1 dormitorios, 1 baño ofrece 52m2 de cómodo espac…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Este amplio apartamento de 3 dormitorios, 3 baños ofrece una superficie neta de 148 m2 y est…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
