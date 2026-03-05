Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Toul Kork
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Piso independiente

Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Khan Toul Kork, Camboya

Piso independiente Borrar
Eliminar
68 propiedades total found
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Condominio 2BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 650$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Toul K…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en la popular zona de Toul Kork, este apartamento de 1 dormitorio, 1 baño ofrece un …
$650
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 5
¿Buscando un espacio habitable cómodo y asequible en uno de los barrios más vibrantes de Phn…
$1,350
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de un dormitorio de primera calidad ofrece un amplio espacio habitable de 1…
$1,080
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 9
Experimente la vida moderna a un valor excepcional con este bien diseñado apartamento de dos…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 20
Si estás en busca de un condominio elegante y conveniente, esta unidad de 1 dormitorio en el…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 49m2 está totalmente amueblado y diseñado para comodidad. Cuenta con un …
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este lujoso apartamento de 2 dormitorios ofrece 97m2 de moderno espacio habitable en Toul Ko…
$3,018
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Este apartamento totalmente amueblado de 1 dormitorio ofrece la combinación perfecta de como…
$380
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este amplio apartamento de 59m2 ofrece un dormitorio y un baño, cuidadosamente amueblado con…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Esta hermosa suite familiar de 2 dormitorios está situada en una residencia bien gestionada …
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
¡Vive en el corazón de la acción! Este amplio apartamento de 2 dormitorios está perfectament…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6
Este acogedor y bien amueblado apartamento de 1 dormitorio es una fantástica opción de alqui…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
¡Experimente vibrante vida urbana en este encantador apartamento de 2 dormitorios, 1 baño en…
$280
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 9
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de un dorm…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descubra este elegante apartamento de 3 dormitorios situado en el corazón del distrito de To…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Este nuevo apartamento de 2 dormitorios ofrece un moderno espacio de estar adaptado para com…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 10
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de tres do…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Este apartamento de 1 dormitorio, de 1 baño, está situado en la zona deseable de Toul Kork y…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 26
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 15
Este amplio apartamento de una habitación ofrece 68 m2 de cómodo espacio habitable y se encu…
$1,100
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños está situado en la zona de Toul Kork y ofr…
$950
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 14
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de un dorm…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 5 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 5 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Este impresionante ático de lujo de nueva marca ofrece un piso completo de elegante salón co…
$8,800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta espaciosa sala de estudio de 65 metros cuadrados está disponible para alquilar a $550 p…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Moderno apartamento de 1 cama, 1 baño en alquiler en Tuol Kouk, Phnom Penh a pocos minutos a…
$390
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 70 m2 ofrece un dormitorio y un baño por $550 al mes. La unidad tiene un…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este confortable apartamento de 1 dormitorio, 1 baño está situado en la zona de Toul Kork, a…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Piso 6
Descubra la combinación perfecta de comodidad, espacio y comodidad con este amplio apartamen…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en Toul Kork , este apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece un generoso 130 met…
$850
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir