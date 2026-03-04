Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Phnom Penh, Camboya

651 propiedad total found
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Estos condominios convenientemente ubicados están junto a Chipmong Sen Sok y a sólo 5 minuto…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 5
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$680
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 12
Crown Towers ofrece una experiencia de vida urbana premium definida por la arquitectura mode…
$380
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 16
Condominio 3BR/ 2 Baño 💵 Precio del alquiler: 1100$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Mong …
$1,100
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Moderno apartamento de 1 cama, 1 baño en alquiler en Tuol Kouk, Phnom Penh a pocos minutos a…
$390
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este moderno apartamento de 1 dormitorio, 1 baño, ofrece 68,3m2 de cómodo espacio habitable …
$2,126
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento estudio de 44 metros cuadrados está disponible para alquilar por $400 al me…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 32
Bienvenido a este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en alquiler en el corazón de Cham…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 10
Entra en la ciudad moderna con este amplio apartamento de 1 dormitorio, perfectamente situad…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 8
Experimente la vida urbana contemporánea en el corazón de BKK1 con este elegante y totalment…
$1,550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Situado en BKK1, este elegante apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece aproximadamente …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece 120 m2 de cómodo espacio habitable …
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este confortable apartamento de una habitación está disponible para alquilar en $700 por mes…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Entra en este elegante apartamento de 1 dormitorio, 1 baño en Por Sen Chey, Cham Chao, que o…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 6
Nueva unidad!!! Ubicación: Sen Sok area Número de habitaciones: 1 Número de baños: 1 Precio:…
$380
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 16
Condominio 1BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 600$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Sangka…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 14
Condominio 2BR/ 2 Baño + 1 💵 Precio del alquiler: 1200$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: M…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 25
Esta propiedad es un moderno apartamento de diseño minimalista por un reputable desarrollado…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 6
✨¿Buscas un Condominio de 1 dormitorio? ¡Mira la torre corona en Sen Sok, cerca de Toul Kork…
$380
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
¡Experimente vibrante vida urbana en este encantador apartamento de 2 dormitorios, 1 baño en…
$280
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Descubre tu refugio urbano perfecto! Este encantador apartamento de 1 dormitorio, 1 baño en …
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Descubre tu refugio urbano perfecto! Este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en alquil…
$270
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 7
Este apartamento de 1 dormitorio está situado estratégicamente en el corazón de BKK1, rodead…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 7
Este apartamento de 1 dormitorio, 2 baños ofrece 60m2 de cómodo espacio habitable en el cora…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 1 dormitorio bien diseñado ofrece 75 metros cuadrados de cómodo salón, c…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Este apartamento de dos dormitorios totalmente amueblado está disponible para alquilar y cue…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este lujoso apartamento de 2 dormitorios ofrece 97m2 de moderno espacio habitable en Toul Ko…
$3,018
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 9
¡Descubre su retiro urbano! Este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en Russey Keo, Tuo…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este amplio apartamento de 1 dormitorio ofrece 69.1 m2 de espacio habitable de diseño pensad…
$850
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 2
¿Buscas un lugar cómodo y asequible para vivir en Toul Tompong 1? Este apartamento de servic…
$500
por mes
Dejar una solicitud
