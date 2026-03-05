Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Khan Sen Sok, Camboya

99 propiedades total found
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 13
Condominio 2BR/ 2 Baño + 1 💵 Precio del alquiler: 1200$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: M…
$1,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 27
[Español] 👑 Crown Tower Condominium 🛏 1 Dormitorio con Amueblado 🛁 1 baño 💲450 por mes (Nego…
$450
por mes
Piso independiente 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 18
[Urban Loft] Condo Penthouse 💵 Precio del alquiler: 3000$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección:…
$3,000
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Condominio 1BR/ 1 Baño + 1 💵 Precio del alquiler: 600$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Mo…
$600
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 7
Condominio 1BR/ 1 Baño + 1 💵 Precio del alquiler: 600$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Mo…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5
✨¿Buscas un apartamento de 2 dormitorios en Sen Sok? ¡Mira la torre corona en Sen Sok, cerca…
$600
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Crown Towers , uno como el edificio funcional en la zona de Sen Sok que le ofrece una sensac…
$400
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Este apartamento de un dormitorio totalmente amueblado está disponible para alquilar y ofrec…
$750
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 11
Urban Loft Condo. donde puedes sentir el calentamiento mientras te quedas. ofrecer la ubicac…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Los apartamentos están convenientemente situados junto a Chipmong Sen Sok y a solo 5 minutos…
$1,200
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Piso 13
Urban Loft Condo en Sen Sok area es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida am…
$1,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 12
Urban Loft Condo en la zona Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Piso 13
Urban Loft Condo en la zona Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida…
$1,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Piso 14
Bienvenido a casa de este acogedor apartamento de 1 dormitorio en alquiler en Saensokh vibra…
$350
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 13
Urban Loft Condo en la zona Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida…
$600
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6
Condominio 1BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 390$/mes CTB0507 📆 Disponible: Ahora Dirección…
$390
por mes
Piso independiente en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Este edificio es un moderno desarrollo residencial diseñado para una cómoda vida urbana. El …
$550
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 5
✨¿Buscas un apartamento de 2 dormitorios en Sen Sok? ¡Mira la torre corona en Sen Sok, cerca…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 14
Este amplio condominio de dos dormitorios en Urban Loft Sen Sok ofrece 126 m2 de espacio hab…
$1,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 6
Si usted está buscando un hogar moderno y seguro con un excelente entorno situado cerca de A…
$360
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este amplio apartamento de 1 dormitorio, 1 baño ofrece 76 metros cuadrados de cómodo espacio…
$500
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 3
Situado en la comunidad bien planificada de la ciudad de Booyoung, esta unidad de 65.64 m2 d…
$350
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Piso 13
El Urban Loft Condo en la zona de Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan un…
$1,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 17
¿Buscas un apartamento de 1 dormitorio en un primer lugar? Presentando una nueva unidad de 1…
$400
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 12
[Español] 👑 Crown Tower Condominium 🛏 2 Dormitorios con Amueblado 🛁 1 baño 💲650 por mes (Neg…
$650
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 9
✨¿Buscas un apartamento de 2 dormitorios en Sen Sok? ¡Mira la torre corona en Sen Sok, cerca…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Estos condominios convenientemente ubicados están junto a Chipmong Sen Sok y a sólo 5 minuto…
$1,200
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 23
✨¿Buscas un apartamento de 2 dormitorios en Sen Sok? ¡Mira la torre corona en Sen Sok, cerca…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Piso 13
Urban Loft Condo en la zona Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida…
$1,200
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 12
✨¿Buscas un apartamento de 2 dormitorios? ¡Mira la torre corona en Sen Sok, cerca de Toul Ko…
$650
por mes
